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Aktüel

Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:15:52 -
Malatya'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor

MALATYA (AA) - Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina, kontrollü yıkılıyor.

Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi'nde iki bloktan oluşan Saray Pasajı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binanın yıkımına kontrollü şekilde başlandı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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