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Aktüel Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:57:48 -
Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasına durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen bir yolcunun üst ve eşya araması yapıldı.

Ekipler, sırt çantasına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke buldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan KOM ekipleri, ele geçirilen 947 sikkeyle "ay ve yıldız" şekli oluşturarak "Karabağ'a selam" yazdı.

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