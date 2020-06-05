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Aktüel

Malatya’da 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda, 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:07:40 -
Malatya’da 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda, 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Yeşilyurt Araştırma Büro Amirliği tarafından koordineli olarak uyuşturucu madde yetiştiriciliğini önlemek amacıyla Yeşilyurt ilçesi ne bağlı Gündüzbey Közderesi- Paracık mevkiinde bulunan bir tarlaya yapılan operasyonda, gübrelenmis ve sürekli sulanarak bakım yapılmış bir şekilde ekili vaziyette 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Ele geçirilen Hint kenevirlerinden 200 kökü numune olarak muhafaza edilirken, geriye kalanlar ise imha edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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