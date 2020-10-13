  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:48:52 -
Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki satışı yapılarak ölümlere sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen araştırmalarda, şüpheli Y.G'nin sahte rakı imal ve satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin iş yeri, deposu ve ikametine düzenlenen operasyonda, bidon ve pet şişelerde toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirildi.

Polis, şüpheli Y.G'yi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den hava saldırısı
Dünya

ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD ordusu sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD güçlerinin son birkaç gündür Taliban tarafından saldırıya uğrayan Afgan güvenlik..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yarardan çok zararı var
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yarardan çok zararı var

Neredeyse bütün mekanlara girişlerde uygulanan ateş ölçümlerinin gereksiz olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu uygulamanın düşünüle..
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay