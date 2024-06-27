Malatya'da 400 dönüm ormanlık alan küle döndü!

Malatya genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle sabaha kadar devam yangınlarda 400 dönüm ormanlık alan ve çok sayıda kayısı ağacı yanarak zarar gördü.

Son günlerde havaların ısınmasıyla Türkiye'nin birçok ilinde olduğu Malatya'da da peş peşe anız, orman ve bahçe yangınları meydana geliyor. Yangınlarda yüzlerce dönüm ormanlık alan, ekili alanlar ve kayısı bahçeleri zarar gördü.

Malatya'da dün sabah 09.00 ile 23.00 saatleri arasında ormanlık alan, ekili alan, bahçe, anız, ot ve örtü yangınları olmak üzere 89 vaka meydana geldi.

Pütürge ilçesinde dün gece saatlerinde 3 farklı noktada başlayan yangın sabah saatlerine kadar sürdü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük gayret gösterildi.

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Yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Pütürge'deki yangında 400 dönüm ormanlık alan küle döndü. Doğanşehir ilçesinde ise 40 dönümü buğday tarlası olmak üzere toplamda 250 dönüm alan ve çok sayıda kayısı ağacı yanarak zarar görmüştü. (İLKHA)