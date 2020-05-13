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Aktüel

Malatya’da 4 saatlik izinde çocuklar parklara koştu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gruptaki 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik izinle birlikte parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:32:52 -
Malatya’da 4 saatlik izinde çocuklar parklara koştu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gruptaki 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik izinle birlikte parklara akın etti.


Virüs ile mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçiş sürecinde geçtiğimiz Pazar günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından, bugün de 0-14 yaş arası çocuklara 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatlik izin verildi. Yaklaşık 2 ay aradan sonra dışarıya çıkan çocuklar park ve bahçelere koştu. Parklardaki sessizlik yerini coşku ve kalabalığa bırakırken, aileleriyle dışarıya çıkan çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.


Parklarda uzun süre vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlenrken, 14-20 yaş grubu gençler ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesi şartı ile dışarıya çıkabilecek.

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