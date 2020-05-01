  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da 2 mezrada karantina uygulaması sona erdirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:49:19 -
Malatya'da 2 mezrada karantina uygulaması sona erdirildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 2 mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurul kararıyla Poskıran Mahallesi Hacı Zerey ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezralarında 17 Nisan'dan itibaren uygulanan karantinanın, yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle kaldırıldığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı