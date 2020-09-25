  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Malatya Yoncalı Barajı'nda gözde dolgusu tamamlandı
Ekonomi

Malatya Yoncalı Barajı'nda gözde dolgusu tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - " Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:37:59 -
Malatya Yoncalı Barajı'nda gözde dolgusu tamamlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Malatya Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak 114 milyon metreküp suyla 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metrelik Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde de çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Yıldız, "Tünelin giriş ve çıkış portal kazıları, giriş portal beton kaplama imalatları, klasik metotla açılan 427 metre tünel kazısı ve desteklemesi tamamlanmıştır. Tünel delme makinesinin kurulum çalışmaları yapıldı, tünel açma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Malatya Yoncalı Barajı projesinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 154 milyon lira gelir artışının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.
İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!
Siyaset

İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İmamoğlu, "Sesini yükseltme lü..
Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı
Gündem

Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı

Dünyanın en önemli ilk üç turizm bölgesinden biri olanAkdeniz’de Türkiye aralarında İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Fas, Portekiz, Fransa, ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı