Malatya Valiliği duyurdu! Piknik yapmak ve mola vermek yasak

Türkiye Manavgat başta olmak üzere, diğer ilçelerde çıkan orman yangınlarıyla bütün vücut hareket ediyor. Orman yangınlarında sabotaj söylentileri sonrası yeni kararlar peş peşe geldi. İstanbul için alınan mangal ve piknik yasağına benzer bir yasak da Malatya’da verildi.

Malatya Valiliği, ormanları yangınlarına karşı korumak amacıyla 31 Ağustos'a kadar ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermeyi, piknik yapmayı, mangal ve semaver gibi ateş yakmayı yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla kararlar alındığı bildirildi.

06-31 Ağustos

Bu kapsamda Malatya il sınırları içerisinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla 06-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlarda ve orman içi yollarda, ve yetkili idarelerin gözetim ile denetimindeki izinli park, piknik ve mesire alanlarıyla tabiat parklarında mangal ateşi, piknik tüpü ve semaver yakmak yasaklandı.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların (TEİAŞ, FEDAŞ), hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulamasına karar verildi.

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturması ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulundurması kararlaştırıldı.