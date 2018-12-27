Malatya usulü kiraz sarma

Özel sosla sunulan bir yemek olduğu için sadece mevsiminde değil, kışın ya da kiraz zamanı geçtikten sonra da kiraz yaprağı sarması yeme imkanı var. Kiraz yaprağı sarmasını lezzetli yapan üç özelliği var. Kiraz yaprağının kokusunu hem pişerken hem de yerken hissetmeniz, unlu bulgur ve sosunun içine katılan erik ekşisi. Yalnız yaprakların kartlaşmış olmaması gerekiyor. İşte beş kişilik tarifi:

Malzemeler: Sarma için yarım kilo unlu bulgur (bulamazsanız köftelik bulgur kullanabilirsiniz), kiraz yaprağı, tuz ve su.



Sosu için: 4 su bardağı yoğurt, tepeleme üç kaşık un, bir kaşık erik ekşisi. Erik ekşisi bulamazsanız birkaç tane limon tuzu ya da dört su bardağı yoğurt yerine, beş su bardağı yoğurt kullanılabilir. Dört büyük soğan, iki çay bardağı sıvı yağ ve yeteri kadar salça.

Yapılışı: Unlu bulgura su ve tuz ilave ederek kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar harç yapın. Yaprakları yıkadıktan sonra normal yaprak sarması gibi sarmaya başlayın. Yaprakların pişirilmeden sarılması gerekiyor. Buradaki önemli nokta harcın yaprağa çok az konuluyor olması. Fazla konulursa yapraklar hem sararken hem de pişerken açılacağı için özelliğini kaybediyor. Yaprakları sararken açılmaması için dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Yaprakların harca iyice yapışması için eğer yapabilirseniz sarmaları ikişer üçer tane parmaklarınızın arasına yerleştirmeniz. Yapamazsanız uç kısmı alta gelecek şekilde tencereye tek tek dizebilirsiniz. Sarma işlemi bittikten sonra tencerenin üzerine porselen bir tabak yerleştirin, yaprakları biraz aşacak şekilde su ve tuz ilave ederek pişirin.

Kiraz yaprağı sarması iki farklı sosla birlikte sunuluyor. Birincisi: Bir tencerenin içine yoğurt, un, erik ekşisi ve tuzu iyice katarak karıştırın, bir buçuk litre suyu yavaş yavaş bu karışıma ilave edin. Topak olmaması için suyu katarken harcınızı karıştırmayı unutmayın. Sonra ocağa alın ve hazırladığınız yoğurtlu sosun dibi tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra 5-10 dakika daha kısık ateşte kıvam alması için kaynatın. Sonra pişirdiğiniz sarmaları bu sosun içine atın. İkisi birlikte bir iki taşım kadar kaynadıktan sonra ocaktan indirin.

Daha sonra ikinci sosu hazırlamaya başlayın. Soğanı ince ince kıyın ve yağda pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra bol salça ile terbiye edin. Salçanın miktarını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Kavurma işlemi bittikten sonra yoğurtlu sosun içindeki sarmaları bir tabağa alın ve üzerine salçalı soğanlı sosu gezdirerek sunumunuzu yapın.