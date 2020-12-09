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Aktüel Malatya Ticaret Borsası yöneticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Malatya Ticaret Borsası yöneticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:59:20 -
Malatya Ticaret Borsası yöneticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile Borsa Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünal ve Almendi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Fotoğrafları birlikte seçen Ünal ve Almendi, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in, "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" isimli fotoğrafa oy kullandı.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Ünal, fotoğrafların yoğun duygular yansıttığını belirtti.

Ünal, "Diyarbakır anneleri inşallah evlatlarına kavuşur ve terör belasından kurtulmuş olur. Bu amaçla 'Diyarbakır anneleri' isimli fotoğrafı seçtik. İmkansızlıklar içerisinde çocuklar kendilerine bir spor sahası yapmış. Suriyeli çocuğun babasına kavuşmasındaki sevinci ve hüznü bir arada yaşamasını paylaşmak amacıyla bu fotoğrafı da seçtik." diye konuştu.

Almendi de çocukların lastiklerden yaptığı voleybol sahasını yansıtan fotoğrafın kendisini etkilediğini vurgulayarak, "Çocuklar imkansızlıklar içinde voleybol sahası yapmış, onları desteklemek amacıyla o fotoğrafa oy verdik. Çocukluk yıllarımız aklımıza geldi, imkansızlıktan her türlü şeyi yapıyorduk." ifadelerini kullandı.


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