Malatya Ticaret Borsası Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret Borsası Nisan Ayı Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından bu yıl hasat döneminde yaklaşık 30 bin ton konsantre yaş kayısı alacağını söyledi.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında borsa binasında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu ve üyelerin katılımı ile gerçekleşen Nisan Ayı Meclis Toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya’nın kayısı ile tanınan marka bir kent olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise borsa olarak Nisan ayını dolu dolu faaliyetlerle tamamladıklarını söyledi. Nisan ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde Ege İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen kuru meyve çalıştayına Malatya olarak katılım sağladıklarını ifade eden Özcan, burada kayısının içinde bulunduğu sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Özcan, önümüzdeki Haziran ayında benzeri bir toplantının da Malatya’da yapılacağını söyledi.

Nisan ayında Malatya’da kayısı da yaşanan don olayına da değinen Özcan, her yıl Mart ve Nisan ayında görünen ilkbahar geç donlarının bu yıl da bazı bölgelerde etkili olduğunu ifade etti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşanan don hadisesi ile ilgili hasar tespit çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Özcan, TARSİM’e şuana kadar 7 bin 500’ün üzerinde hasar ihbarının yapıldığını da anımsatarak kesin hasarın çalışmaların tamamlanması ile ortaya çıkacağını dile getirdi.

Hasar tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını beklediklerini ifade eden Özcan, “Bundan sonra don hadisesinin olmaması için hep birlikte dua ediyoruz. Tabi 10 Mayıs’a kadar ilk bahar geç donları riski var ancak meteorolojiden de alınan bilgilere göre soğuk bir hava beklentisi yok” şeklinde konuştu.

Özcan, kayısı üreticini yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi de mecliste paylaşarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu yıl Malatya’da yaş kayısı alımı yapacağını söyledi. Meyve suyu yapımında kullanılan konsantre kayısı olarak adlandırdıkları ürünün hasat başlaması ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifi tarafından alınacağını ifade eden Özcan, “Bununla ilgili karar bölge müdürlüğümüze ulaşmıştır. Bu konuda önümüzdeki günlerde çalışmaların hızlandıracağını bekliyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 30 bin ton sıkmalık konsantre elde edilen ürünün satın alınması planlanıyor. Ben buradan Tarım Bakanlığımıza, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne, Malatya Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Özcan, Malatya’da kayısı piyasasında Hurda diye adlandırdıkları kalite kaybının yüksek olduğu ürünlerinin de bu kapsamda piyasada hak ettiği değere ulaşacağını dile getirdi.

Kuru kayısı ihracatının da rutin bir şekilde sürdüğünü kaydeden Özcan, Nisan ayı ihracat hedeflerinin ise yaklaşık 8 bin 500 ton olmasını beklediklerini söyledi. Özcan ayrıca, Lisanslı Kayısı Depoculuğu ile ilgili de yer tahsisi noktasında son aşamaya geldiklerini belirterek, yer tahsisinin yapılması ile çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.