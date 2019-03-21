Malatya Ticaret Borsası
Gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan işlem gördü21 Mart 2019 Perşembe 18:17
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,80
|26,80
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,50
|14,50
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|17,82
|17,82
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,24
|5,24
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