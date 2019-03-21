Malatya Ticaret Borsası Gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan işlem gördü

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 26,80 26,80 Organik gün kurusu kayısı Kg 18,00 18,00 Kuru kayısı Kg 14,50 14,50 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 17,82 17,82 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,24 5,24



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