Malatya Ticaret Borsası
Jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan işlem gördü20 Mart 2019 Çarşamba 17:59
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,01
|23,01
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,24
|5,24
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|17,26
|17,26
|Kuru kayısı
|Kg
|11,00
|16,14
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|15,20
|15,20
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