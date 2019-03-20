Malatya Ticaret Borsası Jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan işlem gördü

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 23,01 23,01 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,24 5,24 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 17,26 17,26 Kuru kayısı Kg 11,00 16,14 Naturel kuru kayısı Kg 15,20 15,20





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