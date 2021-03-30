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Oruç Malatya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Malatya imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Malatya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Malatya imsak ve iftar vakti ne zaman?

Mübarek Ramazan ayına girmek üzereyiz. Bu yıl koronavirüs sebebiyle eskisi gibi iftar sofralarında buluşup yemek yiyemeyeceğiz ve iftardan sonra camilerde teravih namazları kılamayacağız. Ama buna rağmen Ramazan orucunu tutmayı aksatmamalıyız. Ramazan orucunu tutmak isteyen Malatyalılar imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, = Malatya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Malatya imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 17:36:00 -
Malatya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Malatya imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç o kadar önemlidir bir ibadettir ki sırf tutan kişiler için Cennette bir kapı bulunur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan Kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez. (Kıyamet gününde) “oruçlular nerede?” diye çağrılır. Oruç tutanlar, kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan içeri girdiği zaman kapı kapatılır, artık oradan içeriye hiç kimse giremez.” buyurmuştur. İşte Ramazan ayı ile ilgili merak edilen haberimiz…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Malatya İmsakiyesi 2021

Malatya'da ilk imsak 04.21'de ilk iftar 19.08'de olacak.

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