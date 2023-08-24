Malatya niye sürekli sallanıyor? Prof. Naci Görür cevapladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeşilyurt ilçesinde art arda meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe sebep olurken, Deprem Bilimci Naci Görür'den de açıklama geldi.

"Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor." diyen Prof. Görür, şöyle devam etti:

Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir faylarına paralel.

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