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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:21:37 -
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 adrese yapılan operasyonda 422 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 44 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.


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