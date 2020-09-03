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Yerel Malatya merkezli 4 ilde operasyon! 12 tutuklama
Yerel

Malatya merkezli 4 ilde operasyon! 12 tutuklama

Malatya merkezli İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:35:00 -
Malatya merkezli 4 ilde operasyon! 12 tutuklama

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Malatya merkezli İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ilde 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Salı günü gerçekleştirilen operasyonda 145 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram sentetik uyuşturucu, 573 yeşil reçeteye tabi hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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