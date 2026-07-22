Malatya Kayısı Festivali ve fuarı eğlence dolu anlar yaşatıyor

Malatya’nın kültürel değerlerinin ön planda olduğu ve dünya kayısı başkenti unvanına sahip bir atmosferle güçlendiren Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirerek, vatandaşları aynı çatı altında bir araya getirdi.

Fuar boyunca konserler, sergiler, En İyi Yaş Kayısı Yarışması, Kayısılı Tatlılar Yarışması, Klasik araba buluşmaları, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Malatya Mutfağı’nın tanıtıldığı daha birçok etkinlik gece geç saatlere kadar eğlence dolu anlar yaşatıyor.

17 Temmuz’da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuar açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Er açılış konuşmasında, "Malatya, devletimizin gücü ve milletimizin azim, sabır ve kararlılığıyla geleceğe artık çok daha güvenle bakmaktadır. İşte bu anlayışla Malatya'da sosyal ve kültürel hayatı daha da güçlendirecek yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, bakanlık genel müdürleri, askeri ve mülki erkân, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Malatya'nın en köklü ve en büyük organizasyonlarından biri olan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nın 28'incisini düzenlemenin onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“BİZ HEP BİRLİKTE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Orduzu Pınarbaşı Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Malatya'nın alamet-i farikası olan kayısı festivaline, kayısı için düzenlenmiş bir festivale katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tür festivalleri, gerçekten çok önemli olarak görüyorum. Bir kültürün sonraki nesillere aktarımı içinde son derece büyük bir önemi var. Biz hep birlikte iş birliği yapacağız. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

‘EN İYİ KAYISI' YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 266 üretici katıldı. 13 ilçeden katılımın olduğu yarışma, Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorilerinde düzenlendi. Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereye girenler jürinin titiz ve özenli çalışmasıyla belirlendi. Hacıhaliloğlu kategorisinde Doğanşehir Polatdere'den Vahap Öztürk, Doğanşehir Yuvalı'dan Bünyamin Olgun, ikinciliği elde etti. Doğanşehir Polatdere'den Erkan Uçar, üçüncü oldu. Kabaaşı kategorisinde Doğanşehir Esentepe'den Ali Karakurt, birinci, Yeşilyurt Oluklu'dan Erdal Aslan, ikinci, Doğanşehir Suçatı'ndan Nesim Yavuz ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan üreticilere tam, ikinci olan üreticilere yarım, birinci olan üreticilere ise çeyrek altın takdim edildi.

COŞKULU BİR KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında akşam saatlerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gazi İlkokulu önünden başlayan kortej, Fuzuli Caddesi’nden devam ederek Kernek'te son buldu. Mehter Marşı ile birlikte gerçekleştirilen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüşe katılanlara ve vatandaşlara kayısı ile tatlı ikram edildi. Atlı cirit sporcuları ile klasik otomobillerin de yer aldığı yürüyüşe sevimli hayvanların ve masal kahramanlarının kostümleriyle de katılanlar oldu.

FESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜNDE SANATÇI ELİF BUSE DOĞAN, SAHNE ALDI

Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın ilk akşamında sanatçı Elif Buse Doğan sahne aldı. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Malatya'da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren festival, vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Merkezi'nde festival alanına gelen Malatyalılar, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği türkü ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar müzik dolu bir akşam geçirdi.

ENDER BALKIR COŞKUSU MALATYA’DA TÜRKÜLERLE TEK YÜREK OLDU

Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın ikinci akşamında sahne alan Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Ender Balkır, türküleriyle Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşatırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de eşi Sevgi Er ile birlikte festival coşkusuna ortak oldu.

Başkan Er, Ender Balkır konserine katılarak Malatyalıları selamladı. "Kayısı Festivalimiz hayırlı olsun" temennisinde bulunan Başkan Er, festival coşkusunu vatandaşlarla birlikte paylaştı. Başkan Sami Er, 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı anısına Ender Balkır'a Malatya'nın simgesi olan kayısı ile yöresel kültürün önemli enstrümanlarından cura hediye etti.

Festival alanındaki stantları da ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sami Er, katılımcılarla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Festivalin Malatya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Er, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

KLASİK MERCEDES RÜZGÂRI ESTİ

19 Temmuz’da düzenlenen 3. Malatya Klasik Mercedes Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gaziantep'ten gelen Arda Görkem Yıldırım'ın kayısı rengindeki 1976 Mercedes W115 kasa arabasıyla etkinlik alanına katıldı.

Organize edilen etkinliğe Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ, Hatay, Ankara, Adana ve Konya'dan 85 araç katıldı. Program sonunda Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kulübe özel üretilen tişört hediye edildi.

ATLI CİRİT GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI

Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen Atlı Cirit Gösterisi ile ata sporumuz olan köklü mirasla Malatyalılarla buluştu. 100. Parkı’nda gerçekleştirilen Atlı Cirit Gösterisi kültürel değerlerin yaşanması açısından katılımcıların beğenisini topladı.

Atlı Cirit Gösterisi etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Cirit, bizim çok önemli bir geleneğimiz. Türk Milleti’nin savaşçılığını, cevvalliğini, ata binişiyle ve atıyla olan muhabbetini gösteren bir spor dalıdır” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

MUSİKİ SEVERLER KONSERE EŞLİK ETTİ

Malatya Kayısı Festivali ve Fuar’ının 4. akşamında fuar merkezinde düzenlenen Musiki konseri sanat müziği sevenlerle buluştu. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği Malatya Musiki Cemiyeti konserinde katılımcılar sanat müziğine doydu. Vatandaşlar seslendirilen her şarkıya eşlik etti.