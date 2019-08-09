Malatya hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, Malatya canlı hayvan pazarında şu sıralar kısmen durgunluk yaşanıyor. Hayvan satıcılarına göre vatandaşlar düşük fiyattan kurban almak için son güne kadar bekliyor.

Kurban Bayramı’na 2 gün gibi kısa bir süre kalırken, Yeşiltepe bölgesindeki canlı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden hayvan pazarına gelen besiciler, tüm gün boyunca ellerindeki hayvanları satmaya çalışırken bazı besiciler satışların bu yıl az olmasından dertli.

Bingöl’den geldiğini söyleyen Hasan Turan isimli besici, 5 gündür burada olduğunu ancak şimdiye kadar hiç satış yapamadığını söyledi. Satış yapamaması durumunda 5 büyükbaş hayvanıyla birlikte memleketine döneceğini aktaran Turan, bayramda satış yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Diyarbakır’dan geldiğini ifade eden bir diğer besici Nihat Fişek ise, pazarın sakin olduğunu söyledi. 29 hayvandan 13’ünü sattığını ancak zarar ettiğini belirten Fişek, artan maliyetlerin kendilerini zorladığını dile getirdi.

Pazarın gözdesi "Tosun Paşa"

Öte yandan, hayvan pazarının en gözde kurbanlığı ise 850 kiloluk "Tosun Paşa" isimli tosun oldu. 14 bin 500 TL fiyat biçilen 2 yaşındaki "Tosun Paşa" pazarda alıcısını bekliyor.