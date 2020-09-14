Malatya Türkiye'nin en kalabalık yirmi sekizinci şehridir. 2019 verilerine göre Malatya'nın nüfusu 800.165 kişidir. 2014 yılında büyükşehir statüsüne alınan Malatya dünyaca ünlü kayısılarıyla dikkat çekmektedir. Malatya'da yetişen kayısılar dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Ekonomik açıdan güçlü şehirlerden olan Malatya'da yaşanan sıcak gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip edilmektedir. Pek çok kişi gün içerisinde Malatya'da yaşanan sıcak haberleri öğrenmek istiyor. İşte, Malatya son dakika haberleri.

Malatya güncel haberler

Ülke gündemini ilgilendiren sıcak haberlere internetten, televizyondan ve gazetelerden daha hızlı ulaşılıyor. Ancak bölgesel nitelikteki haberlere ulaşmak için genellikle yerel medya tercih ediliyor. Yerel gazeteler, yerel tv kanalları bölge halkını yakından ilgilendirecek her türlü haberi daha hızlı olarak servis edebiliyor. Malatya hakkında sıcak gelişmeleri öğrenmek isteyenler bu sebeple yerel medyayı takip edebilir.

Son dakika Malatya haberleri

Genellikle son dakika haberleri; devlet yönetimi, ekonomik gelişmeler ve doğal afetlerle ilgili oluyor. Bu tip sıcak haberleri ulusal tüm kanallarda, radyolarda ve internet gazetelerinde görmek çok doğal. Ancak bölgesel bazlı gelişmeler genellikle yerel medyaya yansıyor. Bu sebeple Malatya’da yaşanan son dakika gelişmelerini, önemli haberleri yerel medya organlarından hızlıca öğrenebilirsiniz.

Malatya trafik kazaları

Ne yazık ki her gün Türkiye’nin onlarca yerinde büyük, küçük trafik kazaları yaşanıyor. Ne yazık ki bazı kazalarda can kayıpları da yaşanıyor. Bu sebeple sık sık vatandaşlar kurallara uymaları konusunda ikaz ediliyor. Kimi zaman hatadan kimi zaman ise talihsizliklerden kazalar meydana geliyor. Malatya’da yaşanan trafik kazalarını daha önce söz ettiğimiz gibi yerel medyadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ciddi kazalar ulusal basına da yansıyabilir. Bu sebeple arama motorlarından Malatya son trafik kazaları şeklinde bir aratma yapabilirsiniz.

Malatyaspor haberleri

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de yer alan ekiplerden. Malatyasporlu vatandaşlar takımları hakkında sıcak gelişmeleri merak ediyor. Malatyaspor hakkındaki en güncel bilgilere kulübün resmi yayın organlarından ve ulusal basından öğrenebilirsiniz.

MALATYASPOR’UN KAÇ PUANI VAR? SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya su kesintileri

Malatya'da yaşayan vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman olacağını, suların ne zaman geleceğini internetten araştırıyor. Kesinti ve arızalarla ilgili olarak Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MASKİ) çağrı merkezinden ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz. ALO 185'i arayarak su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

MALATYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya nöbetçi eczane

Türkiye’nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın; nöbetçi eczane bilgilerine en hızlı şekilde e-devlet ve e-nabız sistemlerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şehirlerin eczacılar odaları vasıtasıyla da nöbetçi eczane listelerine ulaşabilirsiniz.

Malatya deprem mi oldu? | Malatya son depremler

Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesidir. Malatya’da da vatandaşlar sık sık deprem olup olmadığını araştırıyor. Son dakika deprem verilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

MALATYA SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya KYK yurtları

Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarını sürdürecekleri şehirlerde KYK yurdu bulunup bulunmadığını merak ediyor. Devlet yurtları özel yurtlara göre hem daha uygun hem de aileler için daha güvenilir. Ayrıca yurt arayışında olan öğrenciler kampüs ile yurt arasında ne kadar mesafe olduğunu da merak ediyor.

KYK MALATYA YURTLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya hava durumu

Yeni güne başlamadan önce milyonlarca kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Malatya hava durumuna MGM internet sitesinden, MGM uygulamasından ya da başka bir uygulamadan erişebilirsiniz. Play Store ve App Store’da MSM’nin yanı sıra pek çok hava tahmin uygulaması bulunuyor.

MALATYA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya uçak bileti

Malatya otobüs bileti | Malatya’ya gidecek olan vatandaşlar internetten otobüs ve uçak bileti fiyatlarını öğrenmek istiyor. Tercih edeceğiniz otobüs firmasının internet sitesine girerek otobüs bilet fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Uçak bileti içinse havayolu şirketlerinin ve acentelerin internet sitelerinden fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.