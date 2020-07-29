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Aktüel

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:36:52 -
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.
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