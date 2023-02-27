Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki şiddetli depremde, binaların yıkıldığı anlar kameralara yansıdı.
Malatya bugün saat 12.04'te 5.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.
AFAD depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi.
Deprem anında yıkılan binalar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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