  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye sınırında hareketlilik! Yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi

AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

"Akşener ile anlaşmaya varıldı" iddiası: 6'lı Masa'nın adayı belli oldu

Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi yıkılacak mı? İşte rapor sonucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde konuştu: İnşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu

Deprem endişesi yaşayan İstanbullular oraya akın etmeye başladı! Emlakçılar yetişemiyor

Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Mısır'dan kritik açıklama: Süveyş Kanalı'nı Türkiye için açtık

Kandilli müdürü Doğan Kalafat: İstanbul için en hayati önlem bu

Gram altın neden çakıldı? Uzman isim altını olanları uyararak cevapladı
Gündem Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!
Gündem

Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki şiddetli depremde, binaların yıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 18:32:00 - 2023-02-27 18:34:45
Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!

Malatya bugün saat 12.04'te 5.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

AFAD depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi.

Deprem anında yıkılan binalar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23