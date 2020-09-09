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Yerel Malatya beşik gibi sallanıyor
Yerel

Malatya beşik gibi sallanıyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge’de daha sonra 4,2 ve 4,1’lik iki sarsıntı daha meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 08:58:00 -
Malatya beşik gibi sallanıyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Pütürge’de daha sonra 4,2 ve 4,1’lik iki sarsıntı daha meydana geldi. Vali Baruş’ta n a çık lama Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Ç alışmalarımız devam ediyor” dedi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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