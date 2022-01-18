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Eğitim Malatya 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Malatya Valiliği kar tatili açıklaması
Eğitim

Malatya 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Malatya Valiliği kar tatili açıklaması

Malatya okullar tatil mi açıklama 19 Ocak | Malatya’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın Malatya’da okullar tatil mi? 19 Ocak Malatya Valiliği okul açıklaması

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:22:00 -
Malatya 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Malatya Valiliği kar tatili açıklaması

Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde 19 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. Peki, yarın 19 Ocak Çarşamba Malatya’da okullar tatil mi?

Malatya 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Malatya Valiliği kar tatili açıklaması

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullandı.

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