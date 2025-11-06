  • İSTANBUL
Malatya 11 Kasım için ne kadar hazırlıklı?
Okur Postası

Malatya 11 Kasım için ne kadar hazırlıklı?

Malatya 11 Kasım için ne kadar hazırlıklı?

Gazetemiz okurlarından Lütfü Caner 'Malatya 11 Kasım için ne kadar hazırlıklı?' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Bilimsel olarak bilindiği üzere; ormanın, ağacın ve yeşilin az olduğu bölgeler ve iller; maalesef yağmurdan nasibini yeterince alamamaktadır. Bu durum bilimsel olarak bilindiği gibi; İslam dininden de bu konuda ağaç dikmeye çok büyük bir önem verilmektedir. İşte maalesef yıllardır ve asırlardır; Malatya ovasının sırtını dayadığı Beydağının Malatya’ya bakan yüzü yeşilden yoksun; yıllardır adeta beni yeşillendirin, beni yeşillendirin ağaç dikin dercesine biz Malatyalılara seslenmekte ve adeta yaz aylarında feryat etmektedir. Malatya’mızda yıllardır bu durum süre gelirken; Asrın felaketi 6 Şubat depreminden sonra Malatya’mız fiziki olarak ayağa kalkmaya çalışırken; Malatya merkez’de yükselen binalarla Malatya’nın adeta yeşilden yoksun bir beton sarmalına dönüşmesi, ister istemez yeşilden yoksun yağmurun az yağdığı olumsuz kurak mevsimler ve yaz aylarında sulama ve içme suyu sıkıntısını beraberinde getirecek ve barajlarımız yeterince yağışlardan nasibini alamayacak demektir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü yaklaşırken; Malatya’mız son yıllarda büyüdükçe; her yaz mevsiminde sulama ve içme suyu sıkıntısı çekerken; Malatya’mızın tüm yöneticilerini ve Malatya halkını, Milli Ağaçlandırma Gününe duyarlı olmalarını ve ciddi bir şekilde bu soruna ilgi göstermelerini önemle bekliyoruz..!

YENİ AKİT GAZETESİNİN 06 KASIM 2025 TARİHLİ NÜSNASINDA YAYINLANMIŞTIR

