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Ekonomi MAKÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

MAKÜ öğretim üyesi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:01:00 -
MAKÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr  internet  adresinde  yayınlanan  başvuru  dilekçesi doldurulup;  özgeçmişleri, Doçentlik  Belgesi  ve  yayın  listesi  ile  Yönergemizin  Bilimsel  Çalışma  ve  Yayınlarını  kapsayan  eserlerden  4  (dört)  adet  dosyayı  veya  CD  formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayınlanan başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; İlana müracaat edecek adaylar 20.10.2021 tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

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