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Gündem Maktül Dink ailesinin avukatı mı yoksa katil Ogün'ün avukatı mı? Kafa karıştıran açıklama
Gündem

Maktül Dink ailesinin avukatı mı yoksa katil Ogün'ün avukatı mı? Kafa karıştıran açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-20 18:15:00 -
Maktül Dink ailesinin avukatı mı yoksa katil Ogün'ün avukatı mı? Kafa karıştıran açıklama

Gazeteci Hrant Dink'in cezaevinden tahliye edilen katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlanmasını değerlendiren Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü, bu maddenin olağanüstü dava zaman aşımının 22,5 yıl olduğunu hatırlattı. Deveci'nin açıklamaları kafaları karıştırırken "Maktül Dink ailesinin avukatı mı yoksa katil Ogün'ün avukatı mı?" yorumlarına neden oldu.

Agos'un haberine göre Deveci, suç işlendiğinde Samast 18 yaşından küçük olduğundan bu sürenin 3/2'sinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zaman aşımının dolduğunu ifade etti.

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, cezasının 16 yıl 10 aylık bölümünü doldurmasının ardından geçtiğimiz Çarşamba günü tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ogün Samast için "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Samast için Yargıtay'da bekleyen bir dosya daha bulunuyordu. Ogün Samast örgüt üyeliğinden hüküm giymemişti.

Dink Ailesi avukatları 2013 yılında karara bu yönden itiraz etmişlerdi. Yargıtay da kararı bozdu ve "örgüt üyeliği" suçlaması getirilmesini talep etti. Sonrasında Yerel Mahkeme, Samast'a örgüt üyeliği cezası da verdi. Ancak bu, basit üyeliği tarif eden 220. madde kapsamında oldu. Yargıtay da bu hükmü zaman aşımı kapsamında değerlendirdi. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek bir ceza almadı.

Dink Ailesi avukatları ise hükmün "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasa'yı zorla değiştirme" maddelerine göre yani 314. maddeye göre verilmesini talep etmişti. Eğer Samast 2020 yılı öncesinde bu maddeden kesin olarak hüküm giyseydi daha uzun süre cezaevinde kalacaktı.
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Kafa karıştıran açıklama

Deveci'nin açıklamaları kafaları karıştırırken "Maktül Dink ailesinin avukatı mı yoksa katil Ogün'ün avukatı mı?" yorumlarına neden oldu.

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