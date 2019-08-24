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"Maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık"

- Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan:"Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık"- "Kadromuzdaki oyuncuların kalitesine baktığımızda ilerleyen yıllarda hem sportif hem de ekonomik olarak pozitif bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
"Maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal yapısına uygun transferler yaparak, aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabilecekleri oyuncuları kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Doğan, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, transfer dönemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu sezon 16 oyuncuyu kadroya kattıklarını belirten Doğan, bu oyunculardan 3'ünün serbest statüde, 2'sinin de kiralık olduğunu kaydetti.

Dört futbolcunun transferine hiçbir ücret ödemediklerini vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Diğerlerini de bonservisiyle birlikte aldık. Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 30 milyon 48 bin lira. Kadromuza yeni katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 lira. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin lira, toplamda ise 62 milyon 195 bin liralık maliyetten kurtulduk."

"Yusuf Yazıcı'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik." ifadesini kullanan Doğan, "Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Transfer politikamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların kalitesine baktığımızda ilerleyen yıllarda hem sportif hem de ekonomik olarak pozitif bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak bunu yapmak zorunda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu. Şimdi bu paraya neredeyse bir takım kuracak kadar oyuncu alabiliyoruz. Camiamızla birlikte bu doğru yoldan ayrılmayacağız. İnşallah daha güzel günler göreceğiz."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
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  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzon
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