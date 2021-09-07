  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan: 1 trilyon dolara çıkartacağız!
UEFA’dan misafir seyirci kararı
12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Ekonomi “Makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz”
Ekonomi

“Makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:21:00 -
“Makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz”

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, “Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay