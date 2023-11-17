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Ekonomi Makineciler ithalattan değil üretimden yana
Ekonomi

Makineciler ithalattan değil üretimden yana

Yeniakit Publisher
2023-11-17 13:46:27 - 2023-11-17 13:46:27
Makineciler ithalattan değil üretimden yana

Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 23,4 milyar dolar oldu. Makine sektörü ise üretime ağırlık verilmesinin önemine dikkati çekti.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 10 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 23,4 milyar dolar oldu. Süregelmekte olan küresel durgunluk döneminin gelecek altı ayda daha da derinleşmesini beklediklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu “Dünyada makine ihracatı düşerken ilk 10 ayda yüzde 10 düzeyinde ihracat artışı sağlayabildiğimiz için, son iki ay sonuçları nasıl gelirse gelsin seneyi pozitifte bitireceğiz.” dedi.

Faiz artışı ve Ortadoğu gelişmeleri etkiledi

Miktar bazında ihracatı yüzde 6,6 düşen sektör, kg başına ihracat ortalamasında yüzde 18’lik artışın etkisiyle gelirlerini artırdı. Pandemi sonrasındaki hızlı büyümenin ardından, küresel enflasyonla mücadelede 1,5 yıldır kademeli olarak devreye alınan sıkı para politikalarının etkilerini daha fazla hissetmeye başladıklarını belirten Karavelioğlu “Yaklaşık iki ay kadar geriden gelen küresel sanayi verileri, üçüncü çeyrekte başlayan ekonomik yavaşlamanın tüm dünyaya hâkim olduğunu gösteriyor. Üstelik bu koşulların üzerine, gelişmiş ülkelerdeki yeni faiz artışları ve Ortadoğu’daki savaş koşulları da eklendi. ” dedi.

İthalat ile atlatılamaz

Karavelioğlu,“ABD ve Çin kutuplaşması arasına sıkışan AB, çareyi sanayi ve iktisadi egemenliğini sürdürecek çözüm önerilerinde arıyor. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişen ekonomilerle yatırımları, işbirliklerini ve ticareti artırmayı hedefleyen AB, bu konuda işletmelerin AB Yeşil Mutabakat’a uyumunu şart koşuyor. Biz gelecek yılın büyük bölümünü derinden etkileyecek küresel durgunluğu, üretim yerine ithalat yaparak atlatabileceğimiz kanısında değiliz. İthalatçıların kurdaki durgunluğu iskontolu alım fırsatı olarak değerlendirmesine karşı, para politikaları dışında da tedbirler alınmasının OVP söylem ve hedeflerine daha uygun olacağını düşünüyoruz.”

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