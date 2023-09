Makine ve gıda imalatı için 50 milyon liralık destek

İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı çerçevesindeki Gıda İle Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısına Dair İş Birliği Protokolü KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, KOSGEB Aydın Müdürü ve Muğla Müdür Vekili Sadullah Dülger, KOSGEB Denizli Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Yetkilisi Enis Erdal, AYSO Genel Sekreteri Kerem Öden, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Akay Gündoğan, DTO Başkanlık Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş, DTO İletişim ve Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen, KOSGEB Girişimcilik Destekleri Müdürü Onur Ege ve KOBİ Uzman Yardımcısı Ender Ayvacı’nın katılımıyla, Denizli Ticaret Odası’nın hizmet binasındaki toplantı salonunda imzalandı.

“Üyelerimizi KOSGEB destekleriyle yurt dışındaki fuarlara götürüyoruz”

Ev sahibi olarak törenin açış konuşmasını yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB destekli fuar organizasyonlarının, Denizli ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı. Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası, 21.118’e ulaşan üyesiyle, ülkemizin en aktif odalarından biridir. Denizli’mizin de en büyük ve en etkin mesleki oluşumu, sivil toplum kuruluşudur. Öncüdür; bir asra yaklaşan köklü geçmişinde ülkemizle şehrimizdeki birçok ilkte imzası vardır. Üyelerimiz, uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, pazarları yakından takip eden, girişimci ruha sahip iş insanlarıdır. Üyelerimizin dünyanın ve ülkemizin en önemli sektörel organizasyonlarına katılmalarına destek olmak, Denizli Ticaret Odamızda göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman önceliğimiz oldu. Sadece geçen yıl üyemiz olan 210 firmamızın 693 temsilcisini yurtdışındaki fuarlara götürdük. Bu yıl da şu an itibarıyla üyemiz olan 218 firmamızın 253 temsilcisini yurtdışındaki fuarlarla buluşturduk. Şu anki planlamamıza göre, yıl sonunda üyelerimizden 380 firmanın 465 temsilcisi bu imkândan faydalanmış olacak. Bu konudaki en büyük destekçimiz KOSGEB’e, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanımız Sayın Hasan Basri Kurt ile ekibine, bize duydukları güven, ilgi ve desteklerinden dolayı, her organizasyonda ufkunu biraz daha ileriye taşıdığımız üyelerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

“Geçen yıldan bu yana 26,5 milyon liralık destek aldık”

Başkan Erdoğan, protokolü imzalamak üzere Denizli’ye gelen KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan ve KOSGEB Denizli Müdürü Dr. Aziz Acar ile KOSGEB Aydın Müdürü ve Muğla Müdür Vekili Sadullah Dülger’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üç oda ve kurum bir araya gelerek bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Erdoğan, “Fuarlarla ilgili yıllardır sürdürdüğümüz çabamızla ısrarımızın, sonunda meyvelerini verdiğini görmek bizleri de son derece mutlu ediyor; motive ediyor. İnşaat malzemeleri ve mobilya gibi birçok alanda yeni sektörleri ve ihracatçıları ekonomimize kazandırdığımız gibi üyelerimiz, artık büyük bir ilgiyle fuar organizasyonlarımızı takip edip sormaya başladılar; her fırsatta da mutlaka fuarlara katılıyorlar. Üyelerimizin, bu konudaki mantalitesini ve algısını sonunda değiştirebildik; ne mutlu bize! şimdiki hedefimiz ise şehrimizi bölgesel fuar merkezi haline getirmek. Bunun için de çalışmalarımızı başlattık. Yatırımcılarımızın kendilerini geliştirmeleri, ihracat ve iş hacmini artırmaları için fuarları sektörlerimize ivme kazandıran organizasyonlar olarak görüyoruz ve önemsiyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek en önemli fuarlara dair organizasyonlarımız hazır. Sadece 2022’nin başından bu yana fuarlar için üyelerimize KOSGEB’den 26 milyon 500 bin liralık destek aldık; teşekkür ederiz. Bugün de Denizli, Aydın ve Muğla illerimizi kapsayan Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısına Dair İş Birliği Protokolü’nü imzalayarak, bu hizmet zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz. Bölgemizdeki üç oda bir araya gelerek ülkemizde bir ilke daha imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Geri ödemesiz ve 1 milyon lira üst limitli toplamda 50 milyon liralık hibe desteğimizi böylelikle devreye sokacağız. Bize bu imkânı sağlayan KOSGEB Başkanımız Hasan Basri Kurt ile bugün aramızda bulunan ve protokolümüze imza koyan KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanımız Sayın Ali Urhan’a, özellikle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“1 milyon liraya kadar destek vereceğiz”

KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Ali Urhan ise erkek girişimciler için 35 yaş altı sınırı bulunduğunu fakat kadın girişimciler için girişimcilik ekosistemine katılımlarını kolaylaştırmak adına yaş sınırına ihtiyaç duymadıklarını açıkladı. Bu iş birliğinde Denizli ABİGEM’in eğitim, odaların ise mentorluk hizmeti vereceğini de dile getiren Urhan, bu süreci başarıyla tamamlayacak girişimcilerin başvuru yapmaya hak kazanacağının altını çizdi. Altı ay içinde işletmelerini kurabilecek şartları taşıyan girişimcilere; makine, teçhizat, yazılım, istihdam, kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için destek verileceğini belirtti. KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı Urhan, “Bugün burada, KOSGEB iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerimiz için yeni bir çağrının duyurusunu yapmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katkı sağlayacak kamu kurum ve kuruluşlarımızla protokol imzalayacağız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik gelişmenin temel dinamiği sayılan KOBİ’ler, bugün ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturmaktadır. KOSGEB olarak, 1990 yılından bu yana KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını belirlemek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere yanlarındayız. Sadece kurulu işletmelerin değil aynı zamanda iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerimizin de en büyük destekçisiyiz. 81 ilde 88 müdürlüğü bulunan bir kuruluşuz. 107 tane temsilciliğimiz var. 18 tane iş geliştirme merkezi ile 17 tane teknoloji merkezi olan bir kuruluşuz. Ülke genelinde, KOBİ’lere hizmet vermeye ve girişimci adaylarımızı desteklemeye, var gücümüzle devam ediyoruz. Duyurusunu yapacağımız çağrı ile Denizli, Aydın ve Muğla illerinde gıda ve makine imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik çözümler sunabilecek teknolojik iş fikirlerinin desteklenmesini amaçlıyoruz. Bu çağrıda, 35 yaşın altındaki girişimcilerimizden başvuru alacağız. Girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alabilmesi adına, kadın girişimcilerimiz için yaş haddi koymadık. Yine bir diğer başvuru şartımız da girişimcilerimizin işletmesini Denizli, Aydın veya Muğla illerinde kuracak olmalarıdır ve faaliyetlerine bu illerde devam edecek olmaları da önemlidir. Böylelikle, girişimcilerimizin kendi illerinde faaliyet göstererek ülke ekonomisine katkı ve istihdam sağlamasını amaçladık. KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak teknoloji tabanlı iş fikrinin sahibi girişimcilerinden uygun görülen 50 girişimcimiz, Denizli ABİGEM’in vereceği eğitim ile Denizli Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sağlanacak mentorluk hizmetinden faydalanacak. Eğitim ve mentorluk sürecini başarıyla tamamlayan girişimcilerimiz, destek programımıza başvuru yapmaya hak kazanacaklar. Başvuruları kabul edilip dosyaları onaylanan hibe almaya hak kazanacak girişimcilerimizden, fikirlerini hayata geçirmek üzere işletmelerini 6 ay içinde kurmalarını isteyeceğiz. İşletmesini bu çağrımız kapsamında kuran girişimcilerimize makine, teçhizat ve yazılım desteği olarak 400 bin liraya kadar, bunun yanı sıra istihdam için 400 bin liraya kadar, kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için 150 bin liraya kadar, mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında ise 30 bin liraya kadar, işletmesinin kuruluş giderleri için de 20 bin liraya kadar olmak üzere toplamda 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Üç ilde toplamda da 50 girişimcimiz için 50 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız. Denizli, Aydın ve Muğla illerini kapsayan çağrıya böylelikle çıkmış olduk. Bundan sonraki süreçte de farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sektörel ve bölgeye özgü çağrılar yapacağız. Destek programının hazırlanmasında emeği olan tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor, iş birliği yaptığımız Denizli Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarımızla Denizli ABİGEM’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Girişimcilik ekosistemindeki bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.