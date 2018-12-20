Makine sanayicilerine alım indirimi müjdesi! Yerli alım yapana yüzde 25 iskonto

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda makine sanayiinde hizmet veren sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 2019 yılına dönük yatırım ve destek odaklı mesajlar verildi.

Yerli olanı teşvik edeceğiz

Takım tezgâhları üretimini yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Yerli üretimi desteklemek önceliğimiz. Yerli makine alımlarında yüzde 25 fiyat avantajı uygulamayı planlıyoruz. Yabancı makinede yüzde 10, yerli makinede yüzde 25 sistemini sunduk. Arada yüzde 15’lik bir alan oluşturuldu. Bu teklif şu anda Cumhurbaşkanımızın önünde. İnşallah yılbaşına kadar bunu oturtmuş olacağız” dedi.

Standartlar ve belgelendirme konusunda yeni adımlar atacaklarını belirten Büyükdede, şu bilgiyi verdi: “TSE’yi uluslararası bir yapı haline getirip daha nitelikli test ve değerler sistemine geçireceğiz.”

Denetimler artacak

Büyükdede, kalitesiz ürünlerin iç piyasaya girişi ve gerekli yeterliliğe sahip olmayan firmaların makine üretimine girişmesine değinerek,“81 ilde piyasa gözetim ve denetimi yapan bin 200 ekibimiz var. Daha ciddi bir denetime ihtiyaç ve talep olduğunu görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Asansöre çeki düzen verilecek

Hasan Büyükdede, sanayide ve sahada asansör konusunda atacakları adımlar konusunda da şu bilgileri verdi: “TOBB’un kayıtlarına göre 4 bin 200, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göre 2 bin 150, Maliye Bakanlığı’nın kayıtlarına göre ise 23 bin asansör firması görünüyor. Maliye Bakanlığı, ya buna müdahil olun ya da kapatalım diyor. Bu karmaşa içinde 4-5 milyar lira gibi ciddi bir vergi kaybı da var. Taraflarla bir daha oturup doğru tespitleri yapacağız. Asansör ve yürüyen merdiven konusunda yeni gelişmeler olacak.”

Sektörde güç birliği şart

Makine sektörünü ekonominin kuvvet göstergesi olarak tanımlayan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu yaptığı değerlendirmede, “Makine sektörü, diğer birçok sektöre yönelik üretim sağlaması sebebiyle başta imalat sanayi olmak üzere ekonomik büyümenin motorudur. Sektördeki firmalar daha çok KOBİ’lerden oluşuyor. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Küçük ve orta ölçekli makinecilar operasyonel anlamda esnekliğe sahip. Fakat diğer yandan, finansmana erişim, Ar-Ge bütçelerinin kısıtlılığı ve yetişmiş personel istihdamı konusunda KOBİ’lerimiz birçok sıkıntı yaşıyor. Ülkemizde makine sanayi açısından olayın can alıcı noktası bu. Makine sektörünün gelişiminde yatırım teşviklerin önemli rol oynuyor. Sektöre yönelik tanıtım ve finansman teşviklerinin artması, önümüzdeki yıl da sektörü ileri taşıyacak imkânları artıracaktır” dedi.