Makine ihracatçıları krizi fırsata dönüştürecek

Almanya’da 5 aydır devam eden sanayi üretimi düşüşüne bağlı olarak, yılın ilk iki ayında bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat 400 milyon doların altında kalan Türk makine sektörü, Nisan ayında Almanya’ya çıkarma yapacak. Dünya makine endütrisinin teknik ve ticari merkezi Almanya’ya geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık makine sattıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Nisan ayında Hannover ve Münih’te kuracağımız temaslarla iş bağlantılarımızı artıracağız. Ana pazarımız Almanya ticaret savaşlarından beklenmedik ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen, her krizi fırsata dönüştürmeyi beceren makine imalatçılarımız bu dönemden de yüz akıyla çıkacaktır” dedi.