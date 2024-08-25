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Gündem Maket uçaklarla TSK’yı vurmaya kalktılar! Hepsi indirildi
Gündem

Maket uçaklarla TSK’yı vurmaya kalktılar! Hepsi indirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 15:00:00 -

Terör örgütü PKK, maket uçakla TSK unsurlarına saldırmaya kalktı. Kahraman Mehmetçik söz konusu uçakları imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın maket uçaklarının TSK birliklerine zarar vermeden etkisiz hale getirildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait maket uçakların düşürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor” ifadelerine yer verildi.

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