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Gündem

Maket uçak sayesinde 1 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:46:00 -
Maket uçak sayesinde 1 terörist öldürüldü

 Yeni Akit  Ankara 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonda 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.

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