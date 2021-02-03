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Gündem Maket polis aracında yeni dönem!
Gündem

Maket polis aracında yeni dönem!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarının azaltılması amacıyla yol kenarlarına konulan maket polis araçlarının hem taşınabilir hem de üç boyutlusunu üretti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:14:00 -
Maket polis aracında yeni dönem!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yurt genelinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla yol kenarlarına konulan tek taraflı maket polis aracını hem taşınabilir hem de 3 boyutlu hale getirdi.

Güneş enerjisi panelinin de bulunduğu 3 boyutlu maketin kullanılmasına başlanırken, Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, “Maketler sayesinde kaza oranlarında düşüşler yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak yol kenarındaki polis aracı maketlerini yoğun olan yollara taşınabilir ve 3 boyutlu hale getirdik” dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, yurt genelinde kazaları azaltmak için yol kenarlarına konulan tek taraflı polis aracı maketlerini 3 boyutlu hale getirdi. Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından ilk model ortaya çıkarılırken, maket polis aracı taşınabilir olması için yarı römork olarak tasarlandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, kaza oranlarında yaşanan düşüşte maketlerin katkısı olduğunu söyledi. Eskişehir’de 8 adet sabit, 1 adet seyyar olmak üzere toplam 9 maket polis aracı olduğunu ifade eden Kutun, “Bu maket aracımız, 15 günde imal edildi.

Üzerindeki polis lambaları güneş enerjisi ile çalışmakta olup kendi enerjisini kendi üretmektedir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazalar ile trafik kuralı ihlallerinin artmasından dolayı, daha fazla görünür olmak adına bu şekilde bir sisteme başvurduk. Sürücülere daha fazla görünür olduğumuz için kazaların daha azaldığını gözlemledik” dedi.

Üç boyutlu maket polis aracının normal bir otomobille aynı boyutlara sahip olduğunu anlatan Kutun, “Aracımız 3 boyutlu. Normal bir araçla birebir aynı boyutlarda olup, 15 günde imal edilmiştir. Azami ağırlığı 400 kilogramı geçmediği için tescil kaydı istememektedir. Taşınabilir olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu olan yerlere aracımızı taşıyarak gerekli görünürlüğü sağlıyoruz” dedi.

Sürücüler maketlerden memnun

Üretimi tamamlanan ilk üç boyutlu maket polis aracı, Eskişehir-Bursa kara yolunda ilk kez kullanıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ait pikap bir aracın arkasına takılarak taşınan maket, tepe lambaları yanar bir şekilde yol kenarında bekletildi.

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