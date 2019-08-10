0553 313 94 23

“Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın”

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, makbuz veya belgesiz kurbanlık alınmaması gerektiğine işaret ederek, “Kurbanlığın hastalıklı olduğu anlaşılırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ayıplı mal hükmünde kabul edilir, bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında indirim istenebilir” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
“Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın”

Koçal, Kurban Bayramı öncesi tüketicilere alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin tavsiyelerde bulundu. Bayramlarda merdiven altı üretilen ürünlerin piyasaya daha fazla sürüldüğüne dikkati çeken Koçal, düşük kaliteli, ucuza satılanların yerine ambalajlı, TSE damgalı ürünlerin alınmasının önemini vurguladı. Koçal, tüketicilerin belgesiz alışverişlerde yasal haklarını kullanamayacaklarının altını çizdi. Fırsatçılara dikkat Artan talep nedeniyle bazı otobüs firmalarının fiyatlarını normalin üzerinde artırdıklarını söyleyen Koçal, “Bununla yetinmeyip 40 kişilik otobüse 60 kişilik bilet satarak tüketicileri mağdur ediyorlar. Özellikle bayramlarda bu uygulamalar nedeniyle birçok şikayet derneğimize ulaşıyor. Böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan yolcular haklarını arayarak otogar zabıta müdürlüklerine başvurmalıdır. Otobüs firmalarının fiyatları önceden ilan edilenlerden yüksek olamaz. Biletlerinizi mutlaka firmanın internet sitesinden kontrol edin.” diye konuştu.

Koçal, bayramda acente aracılığıyla konaklayacaklar vatandaşlara, sunulan hizmetin detayını gösteren seyahatin tüm içeriğini taşıyan broşür almalarını ve sözleşme imzalamalarını, aldıkları hizmette farklılık bulunması durumunda seyahat iptal haklarını kullanabileceklerini hatırlattı. Bayramlarda “fırsat düşkünü çıkarcıların” tüketicileri aldatmak için çeşitli yollara başvurduğuna dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti: “Hastalıklı veya suni yollardan kilo aldırılmış hayvanlar maalesef piyasada satılmayı beklemektedir. Kurban alırken mutlaka hayvanın sağlık belgesi görülmeli, veteriner kontrolünden ne zaman geçtiğine bakılmalıdır. Kurbanlığa ödenen bedel için makbuz veya belge alınmalı, bu belgede özellikle satıcının imzası, ikamet ve iletişim bilgileri olmalıdır. Kurbanlığın hastalıklı olduğu anlaşılırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ayıplı mal hükmünde kabul edilir, bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında indirim istenebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Falcao bombasını patlattı! İlk fotoğraf geldi
    1. Galatasaray Falcao bombasını patlattı!..
    2. Vali Baruş trafik denetimine katılarak..
    3. Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları..
    4. Eyyübiye’ye yeni parklar yapılıyor
    5. Gaziantep’te kurban pazarlarında..
    6. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    7. Lastiği patlayan araç tarlaya..
    8. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    9. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    10. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    11. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    12. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    13. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    14. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    15. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    16. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    18. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    19. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    20. Baydilli personelle bayramlaştı
    21. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    22. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    23. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    24. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    25. Şehitliklere bayram ziyareti
    26. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    27. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    28. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de..
    29. AK Parti’de bayramlaşma töreni..
    30. Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü,..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz