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Aktüel Makas atıp sahil yolunu birbirine kattı olay yerinden kaçtı
Aktüel

Makas atıp sahil yolunu birbirine kattı olay yerinden kaçtı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda makas atarak kaza yapan sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kennedy Caddesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 NYM 758 plakalı hafif ticari araç, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ve makas atarak ilerlediği öne sürülen başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Makas atan araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 GT 9754 plakalı minibüse de arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazayı görüp yardım etmek için duran Emniyetli Hayat Derneği üyesi, "Seyir halindeyken makas atan bir araç, hafif ticari aracı sıkıştırmış. Aynı şekilde başka araca da çarpmış. O araç kaçmış. Bu aracın içinden 4 yaralı çıkmış ambulanslar götürdü onları. Trafik polisleri geldi, çekici geldi. Çok geçmiş olsun inşallah kurallara riayet ederiz. Bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

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