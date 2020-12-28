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Yerel Makas atınca zincirleme kazaya neden oldu
Yerel

Makas atınca zincirleme kazaya neden oldu

Şişli Mecidiyeköy’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada, bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:59:00 -
Makas atınca zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Cadde yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 DAN 585 plakalı araç sürücüsü, yolda hızla ilerlediği sırada önünde seyreden 34 DS 6745 plakalı aracı geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden araca çarpıp takla atarken, diğer araç ise kontrolden çıkarak o sırada yolcu indiren otobüse çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan Baran Y. (21) ile Berkay A. (26) isimli iki kişi yaralanırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik ise, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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