Makas atarken ölümden döndü
Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama. Bu üçü bir araya gelince kaza zaten kaçınılmaz oluyor. Genç adamın ölümle burun buruna geldiği anları bir motorcunun kask kamerası kaydetti.
Sultanbeyli'de otomobil aşırı hızlıydı. Sürücü makas atarak ilerliyor, kaza da geliyorum diye bağırıyordu.
Sürücü, hafriyat kamyonununun sağından geçmek istedi. Kamyon da hızlıydı. Şoför direksiyon kırınca, otomobili kullanan genç kazadan kaçamadı. Otomobil park halindeki araçla kamyon arasında sıkıştı.
Kapı açılmadı. Sürücü yan kapıdan çıktı. Hala kazanın şokundaydı. Hafriyat kamyonu şoförü ise kaza yaptığının farkında değildi. Ölen ya da yaralanan olmaması tek teselli.