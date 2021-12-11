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Gündem Makas atarken ölümden döndü
Gündem

Makas atarken ölümden döndü

Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama. Bu üçü bir araya gelince kaza zaten kaçınılmaz oluyor. Genç adamın ölümle burun buruna geldiği anları bir motorcunun kask kamerası kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 07:10:00 -

Sultanbeyli'de otomobil aşırı hızlıydı. Sürücü makas atarak ilerliyor, kaza da geliyorum diye bağırıyordu.

Sürücü, hafriyat kamyonununun sağından geçmek istedi. Kamyon da hızlıydı. Şoför direksiyon kırınca, otomobili kullanan genç kazadan kaçamadı. Otomobil park halindeki araçla kamyon arasında sıkıştı.

Kapı açılmadı. Sürücü yan kapıdan çıktı. Hala kazanın şokundaydı. Hafriyat kamyonu şoförü ise kaza yaptığının farkında değildi. Ölen ya da yaralanan olmaması tek teselli.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ölmeyi bayılmak zannediyor gençler böylelerine bilmem acisammi acimasammi.
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darısı diğerlerine

Bu korku ona yeter bundan sonra adam insan gibi kullanır hem kendi hemde hiç suçu günahı olmayan insanların canını yakmaz darısı diğer artissssttttt zonta ve conta sibopların başına
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