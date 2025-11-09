Makas atana sürücüye 90 bin lira para cezası
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Avcılar’da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücünün yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların yetersizliğine dikkat çekerek, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin yürürlüğe girmesi halinde makas atan sürücülere 90 bin lira para cezası, ehliyet ve araca 60 gün men cezası uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Gereği Yapıldı" başlıklı paylaşımla, İstanbul Avcılar’da tehlikeli hareketler sergileyen makasçı sürücülere uygulanan cezaları duyurdu.
İKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI, CEZA YETERSİZ KALDI
Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y. isimli sürücülerin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, mevcut kanunlar nedeniyle uygulanan cezaların yetersizliğine dikkat çekti:
"Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı? Mevcut kanun uyarınca araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun doğrultusunda sadece idari para cezası uygulandı."
YENİ KANUN TEKLİFİ CAYDIRICI CEZA GETİRİYOR
Bakan Yerlikaya, makas atan sürücülere caydırıcı cezaların yolda olduğunu ve Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin önemini vurguladı:
"Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."
Bakan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunarak, "Biz gereğini yaparız" ifadesini kullandı.