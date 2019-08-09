Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı Erzurum’da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu.

Erzurum’da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. Kaza anı şehir polis kameralarına yansıdı.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir araç önündeki otomobile makas attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipindeki aracın sürücüsü, önündeki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önündeki minibüse arkadan çarptı.

Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.