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Yerel Makas atan minibüs bir kişinin ölümüne sebep oldu
Yerel

Makas atan minibüs bir kişinin ölümüne sebep oldu

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Esenler'de makas atarak ilerlediği öne sürülen minibüsün iki otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüsün sürücüsü hayatını kaybederken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Çakır'ın kullandığı 34 HJA 550 plakalı minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada önce aynı yönde seyreden Bayram A. yönetimindeki 34 PUE 509 plakalı otomobile, ardından Muhammet K.'nin kullandığı 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Özcan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada Furkan A., Bayram A., Muhammet K., Harun K. ve çocuk Miraç A. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Özcan Çakır'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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