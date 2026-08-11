TFF'den Atakan Akkaynak mesajı
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TFF, trafik kazası geçiren Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'a geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kastamonu'da kaza geçiren Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak ile ailesine geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Çorum FK'da forma giyen Atakan Akkaynak ve ailesinin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan Atakan Akkaynak ile ailesine acil şifalar diler, Çorum FK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."