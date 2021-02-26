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Yerel Makas atan araç yüzünden ölümden döndüler!
Yerel

Makas atan araç yüzünden ölümden döndüler!

Gebze'de makas atan otomobil yüzünden başka bir araç kaza yaptı. Kaza yapan araçtaki kadın yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:18:00 -
Makas atan araç yüzünden ölümden döndüler!

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Burhan K. idaresindeki 34 DZL 57 plakalı otomobil, başka bir otomobilin makas atması sebebiyle kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Burhan K.’nin annesi Cemile K. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza alanına gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Cemile K., ambulansa Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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