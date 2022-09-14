Makas ata ata ilerleyen araç korkunç kazaya sebep oldu!
Makas atan otomobil sürücüsü otoyolu savaş alanına çevirdi. Kural tanımayan sürücü ile çarptığı otobüsün şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Denizli’de makas ata ata ilerleyen otomobil, bir araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Çarpan aracın şarampole uçtuğu, diğer aracın ise karşı şeride geçerek duvara çarptığı kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi. Uşak istikametine giden Osman T. idaresindeki otomobil, İğdir rampasında makas attığı sırada önünde seyreden Murat K. kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçarken, diğer araç ise karşı yöne geçerek duvara vurdu.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir süre yol tamamen trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçlar vatandaşların da yardımıyla çıkartıldı. Araçların çekici ile otoparka götürülmesi ile çift taraflı trafiğe kapatılan tekrar açıldı. Yaralı sürücülerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.