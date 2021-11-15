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Ekonomi Makarnamız marka olacak
Ekonomi

Makarnamız marka olacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, makarna sektörünün başarılı performans çizdiğini belirtti. Sektörün ihracatını önemli oranda arttırdığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:43:00 -
Makarnamız marka olacak

Ulusoy, şunları söyledi: “Son 3 yılda makarna ihracatı 400 milyon dolardan 762 milyon dolarlara geldi. 1.4 milyon ton ihracat yapıldı. İki yıl içinde sektörün 1 milyar dolar barajını aşacağına inanıyorum. Türkiye İtalya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı. Türk makarnası henüz dünyada İtalya gibi bir marka değil. Saha hakimiyeti, pazarlarda marka olmak için bir fırsat doğuruyor. Türk makarnasının 10 yıllık periyotta dünyada telaffuz edileceğini, marka olacağını düşünüyorum.” Türk makarnasının lezzet olarak diğerlerinden ayrıldığını ve çok beğenildiğini anlatan Ulusoy, bu durumun ihracatçıya avantaj sağladığını kaydetti.

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