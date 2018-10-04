Makarna hem tok tutuyor hem de zayıflatıyor



En zengin lokanta sofralarından tutun da gariban sofralarına kadar her mutfakta yerini alan, üniversite öğrencilerinin milli yemeği sayılan makarna her ne kadar sadece hamur yiyeceği sanılsa da hiç bilmediğimiz faydaları var.

Durum buğdayından elde edilen irmiğin, su ve bazı zenginleştirici maddeler ile karıştırılması ve istenilen biçimler verilip kurutulması suretiyle elde edilen makarnanın, vücut için gerekli vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir besin. Makarna A, B1, B2 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein yönünden de çok zengindir. Yağsızdır. Tok tutar.

Buffalo ve Vermont Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, bilim insanları bir hafta boyunca her gün öğle yemeğinde makarna yiyen kişinin 24 saatin sonunda 100 kalori daha az aldığını belirledi.

Araştırmanın sonunda, her gün aynı yemeği yiyerek rutine dönüşen öğünler sayesinde bazı gıdalara alışkanlık geliştirildiği ve yeme isteğinin köreldiği ortaya çıktı.

Bizde olduğu gibi Batı’da da da aktristlere özenme var. Bu özenmeler, yalan yanlış medya yönlendirmeleri ile daha da tehlikeli hal alıyor. Çünki uzmanlar böyle bir diyetin beslenme bozukluklarına yol açabileceğini belirtiyor.



Beslenme uzmanı Lee Holmes, “Son zamanlarda sağlıklı yemek çılgınlığı yaşanıyor. Vücudunuzun neye aç olduğunu bilmelisiniz” diyor. Sağlıklı besleniyorum diye reklamlara, modellere özenmemeli, aldanmamalısınız. Bu tür empozelerin arkasında bazı gıda tröstleri yer alıyor. Pazarlarını artırmak için yönlendirmelere parasal destek veriyor.

Makarna üzerine yapılan araştırma, ‘American Journal of Clinical Nutrition’ dergisinde yayımlandı.