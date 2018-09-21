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Makarios kafalı ‘İZZET’siz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kıbrıs’taki asker sayımızı azaltmayacağız, arttıracağız” açıklamasının ardından, Kıbrıs’tan çatlak sesler gecikmedi. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’yi ‘Fetih Ruhu’na sahip olmak ve ‘işgalcilik’ ile suçladı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:18

 Osman Yiğit  Ankara  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kıbrıs’taki asker sayımızı azaltmayacağız, arttıracağız” açıklamasının ardından, Kıbrıs’tan çatlak sesler gecikmedi. Türk Devleti’nin uzun yılları kapsayan ihmal sürecinde içine Yunan ruhu kaçmış kuzeyli sözde ‘Türk’ siyasetçilerden Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’yi ‘Fetih Ruhu’na sahip olmak ve ‘işgalcilik’ ile suçladı.

‘FETİHÇİLİK’ SUÇLAMASI!

Rum ağzı ile konuşan İşcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz orada asker sayımızı azaltmayacağız, artıracağız. Bundan sonra bizim için orada kendi ilan ettiğimiz reçete ne ise, biz bu reçeteyi uygulamaya koyarız” şeklindeki açıklamasının AK Parti’nin “fetihçi ve işgalci” siyasetinin göstergesi olduğunu iddia etti.

GÂVURLA KOYUN KOYUNA...

Kıbrıs sorununun bu zihniyetle çözülmeyeceğini savunan BKP Başkanı İzzet İzcan, “Erdoğan hükümetinden birleşik federal bir Kıbrıs beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:18
  1. Ankara
  2. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
  3. Genel Başkanı İzzet İzcan
  4. Kıbrıs
  5. askeri üs

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